Ruim een miljoen minder bezoekers dan vorig jaar in Kortrijk tijdens lockdownperiode Joyce Mesdag

16 juli 2020

16u57 0 Kortrijk Van midden maart tot eind mei zijn er 1,2 miljoen bezoekers minder langsgeweest in Kortrijk dan in dezelfde tijdspanne vorig jaar. Uiteraard is de lockdown daar de verklaring voor. “De maand april was vermoedelijk de kalmste maand ooit, waarbij de bezoekersaantallen nooit de 5.000 per dag overstegen”, zegt schepen Arne Vandendriessche. Normaal telt Kortrijk gemiddeld 20.000 bezoekers per dag.

Sinds 1 juni vorig jaar houdt de stad Kortrijk cijfers bij over het aantal bezoekers. Iemand die minder dan twaalf keer per maand langer dan 30 minuten in het stadscentrum vertoeft, wordt - via zijn gsm-signaal - als ‘bezoeker’ geregistreerd. “We hebben dus van een heel jaar cijfers”, zegt Vandendriessche. “We kregen in totaal 6.278.032 bezoekers over de vloer in onze stad.” En dat aantal was nog meer geweest, mocht het coronavirus onze contreien niet bereikt hebben. “Je ziet echt de bezoekerscijfers kelderen midden maart”, zegt Vandendriessche. “De hele maand april lag het aantal bezoekers per dag nooit hoger dan 5.000. Opvallend is dat de sluiting van de horecazaken echt een keerpunt betekende.”

Toen de winkels weer open mochten, ging het bezoekersaantal weer omhoog. “Op 28 mei waren er 11.603 bezoekers, op 29 mei 12.411 bezoekers en op 30 mei, de laatste dag waarvan we nu al cijfers binnen hebben, 12.514. Uiteraard komen die cijfers, 36.528 in een heel weekend, nog niet in de buurt van de normale 81.000 bezoekers. Dat de winkels toen al weer open waren, bracht de grote massa dus nog niet terug naar onze stad. Afwachten wat het effect is van de heropening van de horeca.”

Marketingactie

Tijdens de lockdown deed vooral de betere voedingswinkel gouden zaken. “De beste viswinkels en vleeshandels kregen bijvoorbeeld meer klanten over de vloer”, zegt Vandendriessche. “Het leek wel alsof mensen zichzelf culinair wilden verwennen als ze niets anders konden doen. Na de lockdown waren het vooral de telecomwinkels die het drukst bezocht waren. Mensen die tijdens de lockdown problemen hadden met hun gsm stonden in lange rijen aan te schuiven vlak na die heropening.” Kortrijk houdt zich intussen klaar om via een grootschalige marketingactie de bezoekers terug te lokken de komende weken en maanden. “Ik vermoed dat we na de zomer pas echt het effect van corona zullen zien, en dat er jammer genoeg een aantal zaken zullen verdwijnen.”