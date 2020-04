Ruim 300 kandidaten voor Kortrijk Helpt, stad legt lat nog hoger: “We willen iédereen bereiken” Peter Lanssens

03 april 2020

16u57 0 Kortrijk Ruim 300 inwoners bieden via het platform ‘Kortrijk Helpt’ hulp aan stadsgenoten, in coronatijden. Om àlle Kortrijkzanen te bereiken, worden sinds donderdag 20.000 kaartjes verspreid in het stadscentrum. Het centrum krijgt extra aandacht omdat mensen er vaak anoniemer wonen.

“En in alle flatgebouwen in de binnenstad, waar relatief meer kwetsbare senioren wonen, worden ook 250 affiches opgehangen in portalen”, zeggen Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepenen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) en Vrijwilligers Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Het ophangen gebeurt door tien stadsmedewerkers, waarvan de meeste normaal voor het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) werken.

70-plussers contacteren: al 5.325 bereikt

Verder zijn medewerkers sinds vorige week in de weer om alle 70-plussers in Groot-Kortrijk telefonisch te contacteren. Ze stellen hen de vraag hoe het met hen gaat, of de mensen zich kunnen behelpen en of ze extra zorgen nodig hebben. Waar nodig wordt een vrijwilliger van Kortrijk Helpt ingeschakeld. Er zijn ondertussen al 5.325 van de in totaal 13.390 70-plussers bereikt. De belronde gaat onverminderd verder, tot iedereen bereikt is.

1777

Kortrijkzanen die zich zorgen maken over iemand en niet zelf kunnen helpen, worden gevraagd om dat altijd te signaleren via het gratis nummer 1777. De stad roept verder iedereen die hulp nodig heeft op om zelf zonder aarzelen contact op te nemen via 1777. Want kandidaten van Kortrijk Helpt worden via stadsmedewerkers altijd in contact gebracht met zij die hulp kunnen gebruiken. De stad hanteert hierbij het één-op-één principe. Om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Kandidaten-helpers voeren vooral de volgende taken uit: boodschappen doen, warme maaltijden bereiden, de hond uitlaten en andere hulp op maat aanbieden. Wie wil aansluiten bij Kortrijk Helpt, schrijft zich in via de site www.kortrijk.be/kortrijkhelpt.