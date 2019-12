Ruim 3% teveel op tijdens Weekend zonder Alcohol LSI

09 december 2019

17u51

Bron: LSI 0 Kortrijk Bij alcoholcontroles tijdens het Weekend zonder Alcohol zijn in Kortrijk, Kuurne en Lendelede 70 automobilisten tegen de lamp gelopen. In totaal controleerde de politie van de zone Vlas 2.113 voertuigen.

De controles werden zowel op vrijdag-, zaterdag- als zondagavond uitgevoerd. Onder meer langs de N36 (Rijksweg) in Lendelede hield de politie halt voor controles. In totaal hadden 3,3 % dus teveel gedronken. “In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er heel het jaar door gerichte alcoholcontroles, in combinatie met de aanpak van onveilig en gevaarlijk rijgedrag in de centrumstraten”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Toch steekt onze tijdens deze BOB-wintercampagne nog een extra tandje bij. Want alleen door veel en gerichte controles te doen wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp.”