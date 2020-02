Ruim 1 op 5 te snel, laagvlieger aan 162 km/u op Rijksweg (N36) LSI

03 februari 2020

16u28

Bron: LSI 0 Kortrijk Bij snelheidscontroles in Kortrijk, Marke, Kuurne en Lendelede is zaterdagavond en zondagmiddag ruim 1 op 5 van de 809 gecontroleerde automobilisten betrapt op te snel rijden. De Rijksweg in Lendelede bleek eens te meer een zwart punt met 162 km/u (in zone 70, nvdr) als absoluut dieptepunt. Zeventien automobilisten, zo’n 1,6%, had ook teveel gedronken.

In totaal legden 1.011 automobilisten een alcoholtest af. Dat gebeurde langs de Meensesteenweg in Kortrijk, Rekkemsestraat in Marke, Brugsesteenweg in Kuurne en de Rijksweg (N36) in Lendelede In de buurt van die lokaties vonden ook de snelheidscontroles plaats. Twee automobilisten moesten onmiddellijk hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. In de Brugsesteenweg in Kuurne probeerde een automobilist de controle te ontwijken door rechtsomkeer te maken en aan 107 km/u weg te scheuren maar hij werd geflitst. Drie automobilisten konden geen geldig rijbewijs voorleggen, 2 geen geldig inschrijvingsbewijs, één geen geldig verzekeringsbewijs. Drie voertuigen waren niet geldig gekeurd, drie automobilisten reden met defecte lichten en nog eens drie droegen de autogordel niet.