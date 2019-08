Rouwregister voor Maxim Vaernewyck in stadhuis Peter Lanssens

31 augustus 2019

Kortrijk rouwt mee na de plotse dood van Maxim Vaernewyck (22). De Aalbekenaar en zijn boezemvriend Arthur Deconinck (21) uit Moorsele overleden vorig weekend. Op de parking van voetbalclub VfB Stuttgart, waar ze op het einde van een rondreis door Oostenrijk en Duitsland in hun auto overnachtten. Ze ademden benzinewalmen uit een jerrycan in en stierven, door vergiftiging. De jerrycan was door de hitte beginnen lekken in de koffer. Het stadsbestuur geeft de inwoners de kans om hun medeleven te betuigen in een rouwregister. Een boodschap voor Maxim in het rouwregister neerpennen kan nu zaterdag 31 augustus, morgen zondag 1 september en op maandag 2 september, tussen 13 en 18 uur in de trouwzaal van het historisch stadhuis. De uitvaart van Maxim Vaernewyck is op dinsdag 3 september om 11.30 uur in crematorium Uitzicht in Kortrijk. Afscheid nemen van Arthur Deconinck gebeurt op woensdag 4 september om 10.30 uur, in de aula van uitvaartzorg Serrus in Sint-Eloois-Winkel.