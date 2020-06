Rooseveltplein enkele dagen onderbroken voor verkeer Peter Lanssens

12 juni 2020

15u06 6

De firma Bosschaert Aannemingen werkt op woensdag 17 en donderdag 18 juni op het President Rooseveltplein in Kortrijk. Het gaat over werken met een kraan, ter hoogte van huisnummer 12A. Hierdoor is het Rooseveltplein die twee dagen en in die zone onderbroken voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer en fietsers rijden om via de Oude Kasteelstraat, Heilige Geeststraat en Belfaststraat. Voetgangers hebben doorgang tijdens de werken.