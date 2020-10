Rookschade in restaurant Damas Huis nadat vuur ontstaat achter BBQ Alexander Haezebrouck

08 oktober 2020

19u50 0 Kortrijk Donderdagavond ontstond omstreeks 17.45 uur brand in het restaurant Damas Huis op de Veemarkt in Kortrijk. De brandweer moest een gemetste barbecue uitbreken om tot bij de vlammen te geraken. Het Midden-Oosters restaurant liep vooral veel rookschade op.

Het vuur was uitgebroken achter een plaat in Inox aan de achterkant van een gemetste barbecue. Daar had isolatiemateriaal vuur gevat, dat geleidelijk aan naar boven aan het klimmen was. Er zat voor de brandweer niets anders op dan de grote gemetste barbecue uit te breken om tot bij de vlammen te geraken. Het Midden-Oosters restaurant liep naast de schade aan de barbecue ook rookschade op. Niemand raakte gewond. Door de brand kon het verkeer een tijdlang niet passeren op de Veemarkt en werd omgeleid.