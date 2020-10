Rook aan trein in Kortrijks rangeerstation LSI

06 oktober 2020

09u23

Aan het rangeerstation van Kortrijk heeft een treinstel bij het aankoppelen dinsdagochtend vuur gevat. De tussenkomst van de brandweer bleef evenwel beperkt.

Bij het aankoppelen van de trein was er rookontwikkeling in de buurt van het logistiek centrum van Infrabel. Het technisch personeel dat op de sporen aan de slag was, schakelde meteen uit voorzorg de hulp van de brandweer in. Het aanrijden van de brandweer verliep niet vlekkeloos door de drukte in een schoolomgeving vlakbij. Het personeel van Infrabel ontkoppelde het treinstel waardoor de brand zich niet verder ontwikkelde. De tussenkomst van de brandweer bleef beperkt tot een controle. Het treinstel zal voor verdere controle naar de technische loods worden gesleept.