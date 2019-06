Ronde Tafel 24 schenkt 10.000 euro aan AZ Groeninge en Vaste Vuist Peter Lanssens

07 juni 2019

09u33 9

De vereniging Ronde Tafel 24 Kortrijk organiseerde op 9 februari Art-Night in zaal Depart op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Het fundraising evenement bracht 10.000 euro op. Het geld gaat naar twee goede doelen. Er gaat 5.000 euro naar de aanleg van een speeltuin in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Nog eens 5.000 euro gaat naar vzw Sportgroep Vaste Vuist Lauwe. De cheques werden op donderdag 6 juni overhandigd in restaurant De Steelander in Bellegem. Het bestuur van Ronde Tafel 24 Kortrijk zoekt nu nieuwe lokale en sociale projecten met nood aan steun. Lokale verenigingen mailen hun kandidatuur, vergezeld van een concreet project, naar info@rt24.be. De nieuwe sociale projecten worden begin januari bekendgemaakt door Ronde Tafel 24.