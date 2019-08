Rollofeesten zetten vol op West-Vlaamse artiesten in: “Jonge bands een kans geven” Peter Lanssens

20 augustus 2019

11u23 0 Kortrijk Het dorp Rollegem maakt zich op voor de 43ste Rollofeesten. Er wordt bijna uitsluitend met West-Vlaamse artiesten gewerkt. “Om jonge nieuwe bands een kans te geven”, zegt Mickel Schepens, voorzitter van de vzw Folkloreraad. De Rollofeesten steunen dit jaar Tejo. Die organisatie biedt psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.

De Rollofeesten in de dorpskern onderschat je best niet. Want het is na de Tinekesfeesten in Heule het tweede grootste meerdaagse volksfeest in de deelgemeenten van Kortrijk. En het kan nu al niet stuk, want het weer belooft zomers te worden komend weekend. De feesten openen op vrijdag 23 augustus met een optreden van dj So-Fiesta. Zaterdag 24 augustus start met klokkengelui en kanongebulder om 10.45 uur en een officiële opening om 11 uur. Dat is zo beslist omdat de officiële opening al op vrijdag doen niet aangewezen is omdat er die dag in Kortrijk zelf ook de wielerwedstrijd Kortrijk Koerse is. De officiële opening zaterdag om 11 uur past beter en omvat toespraken, een optreden van het koor Crescendo, de bekendmaking van de meest verdienstelijke persoon van Rollegem, de opening van een kunsttentoonstelling en een receptie. Nog op het programma zaterdag: een welkom aan de nieuwe Rollegemnaren (11.30 uur), een show van toneel Trees & Tresor (12 uur), Cabaretti Orchestra (13.30 uur), een hockey initiatie (14 uur), straatanimatie met De Vette Pistons (15 uur), cyclo- en stepcross (15.30 uur) en shows van Moonsnake (17.30 uur) en opnieuw Trees & Tresor (18 uur).

Green Onions en Les Folles de Gand komen

Zaterdagavond zijn er optredens van The Gate (19 uur), Z-Curse (21 uur), Green Onions (23 uur) en dj T-Pulse & Clyde (1 uur). Op zondag 25 augustus denderen de Rollofeesten verder met een rommelmarkt vanaf 7 uur, een expo met kunst (10 uur), een aperitiefconcert met The Almost Swinging Jazz Band (11.30 uur), een barbecue (12.30 uur), rugby initiatie (14 uur), optreden van The Gambits (14.30 uur) en doorlopend kinderanimatie vanaf 14.30 uur. Er staan trouwens ook het hele weekend door springkastelen. De Rollofeesten worden afgesloten met optredens van De Kemels om 16.30 uur en Barak Friture om 18.30 uur en een wervelende travestieshow met Les Folles de Gand om 20.30 uur. Nog meer info kan je volgen op de Facebookpagina Rollofeesten Rollegem.