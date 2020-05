Rollegem heeft na anderhalf jaar weer rode brievenbus: “Vooral voor senioren een must” Peter Lanssens

15 mei 2020

13u37 6 Kortrijk Begin 2019 verdween de laatste rode brievenbus uit de dorpskern van Rollegem. Bpost nam toen zo’n dertig bussen weg in Groot-Kortrijk, omdat het gebruik fors daalde. In Rollegem was het protest echter groot. Onder meer Siska Buysschaert en Dimitri Vroman van CD&V luidden toen de alarmbel. De stad greep in door zelf een bus aan de gevel van de buurtwinkel Spar Mouton te hangen. Maar na overleg met Bpost is er nu vrijdagochtend een nieuwe officiële rode brievenbus geplaatst. De nieuwe bus is te vinden aan de oprit van het buurthuis in Rollegem.

Het is vooral te danken aan de gemeenschapsraad van Rollegem, inwoner Jacques Platteau en schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) dat er weer een rode brievenbus is. Zij bleven er voor ijveren. “We zijn verheugd dat Bpost op onze vraag inging”, vertelt Ruth Vandenberghe. “Het is een must. Vooral voor senioren, maar ook voor Rollegemnaren die op weg naar hun werk nog een brief willen posten. De locatie voor de nieuwe brievenbus werd in samenspraak met de gebiedswerking aan Bpost gesuggereerd.”