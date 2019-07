Roken in bossen? Tot 1.600 euro boete Peter Lanssens

24 juli 2019

Gouverneur Carl Decaluwé laat met deze hitte niets aan het toeval over. Om natuurbranden te voorkomen, voert hij bij politiebesluit een verbod in om kampvuren te maken op het grondgebied van West-Vlaanderen. Roken in provinciale domeinen De Gavers in Harelbeke en Bergelen in Gullegem, in bossen zoals bijvoorbeeld het Kennedybos in Kortrijk en in natuurgebieden zoals bijvoorbeeld De Zavelputten in Beveren-Leie is ook verboden. Je mag er verder geen vuurtjes in open lucht maken. Overtredingen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 208 tot 1.600 euro. Het politiebesluit geldt zeker tot eind deze week.