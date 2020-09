Roemeense trucker ontsnapt aan erger na zware klap op E403 VHS

22 september 2020

11u57 3 Kortrijk In de mist gebeurde dinsdagvoormiddag in de staart van een file op de E403 een zwaar ongeval. Op het grondgebied van Bellegem, nauwelijks een paar honderd meter van de provinciegrens verwijderd in de richting van Doornik, reed een trucker in op een auto en een andere vrachtwagen.

Een Roemeense trucker, in dienst van het gekende Britse transportbedrijf Eddie Stobart, merkte te laat een file op die zich had gevormd in de aanloop van werken die ruim 1.500 meter verderop werden uitgevoerd. “Ik was verrast toen ik plots de stoplichten van een vrachtwagen zag opdoemen”, vertelt de man. “Er was weinig plaats om uit te wijken. Eerst raakte ik een wagen op de linkerrijstrook, dan botste ik tegen de vrachtwagen op de rechterrijstrook.”

Cabine opengereten

De chauffeur van de aangereden truck zag in zijn achteruitkijkspiegels het gevaar. “Ik merkte dat de vrachtwagen veel te snel kwam aangereden”, zegt de man, afkomstig uit Henegouwen. “In een reflex week ik uit naar rechts, om zoveel mogelijk vrije ruimte te creëren. Maar uiteindelijk werd mijn bulkwagen toch geramd. De cabine van mijn achterligger werd helemaal opengereten. Alleen de bestuurdersplaats is nog min of meer gevrijwaard. Die kerel mag zijn engelbewaarder danken op z’n blote knieën. Hij heeft meer dan een grote portie geluk gehad.” Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang versperd, tot de beide gevaartes getakeld waren.