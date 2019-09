Roemeen overleeft kogel in hoofd en borstkas en messteken, dader riskeert 15 jaar cel Lieven Samyn

24 september 2019

17u34 0 Kortrijk Een 32-jarige Pool uit Roeselare riskeert voor de rechtbank van Kortrijk een effectieve celstraf van 15 jaar voor een moordpoging op een 52-jarige Roemeen op de Overleiewijk in Kortrijk. Het slachtoffer overleefde een kogel in hoofd en borstkas en tal van messteken. De Poolse dader blijft een ongeloofwaardig verhaal over kidnapping van minderjarigen opdissen als motief voor de moordpoging.

Op 7 juli 2018 strompelde een Roemeen plots vanuit een rijwoning in de Overleiestraat in Kortrijk de straat op en zakte in elkaar. Hij droeg een wit laken over zich en was erg toegetakeld. In het portaal van appartementsresidentie Sint-Amand aan de overkant van zijn woning zeeg hij in elkaar. Pool Rafael J. kwam al snel in het vizier van de speurders. Eerder op de dag was bij de politie immers een telefoontje van de Pool binnengekomen. Hij meldde dat een Roemeen hem had benaderd om minderjarigen te ontvoeren en in Zwitserland te prostitueren. J. vertelde dat hij met die Roemeen een afspraak had in het Astridpark en vroeg de politie opname-apparatuur om gesprekken op te nemen. De politie ging niet op in op het vreemde verhaal maar hield aan het Astridpark wel een oogje in het zeil, zonder resultaat.

Rafael J. bleek dan maar zelf het heft in handen te hebben genomen. Hij zakte met de trein met een wapen en een mes naar Kortrijk af, stormde het appartement van de Roemeen binnen en vuurde enkele schoten af terwijl het slachtoffer in bed lag. Een eerste schot ketste miraculeus op het voorhoofd af, een tweede raakte hem in de borstkas en raakte een slagader en ternauwernood het ruggenmerg. Daarna diende J. hem ook nog enkele messteken toe. “Om mij te verdedigen want toen ik in het appartement kwam, werd ik meteen bedreigd”, verdedigde J. zich. Hij ontkende dat hij het wapen gebruikte. Nochtans vonden speurders kruitresten op zijn handen, zijn t-shirt en in zijn rugzak. Het wapen kon nooit meer teruggevonden worden. Wellicht zonk het naar de bodem van het kanaal of de Leie. Het gebruikte mes lag wel nog in het appartement. Een onderzoek door een psychiater maakte duidelijk dat J. niet geestesgestoord is. Zijn optreden voor de rechtbank deed op zijn minst wel iets anders vermoeden. Hij bleef maar in het Pools tegen de rechter ratelen.

Begin september ging Rafael J. in de gevangenis van Ieper een medegedetineerde nog met een houten stok te lijf omdat hij verwijten als pedofiel naar zijn hoofd geslingerd gekregen zou hebben. Sindsdien verblijft hij in de cel in Brugge. Na de schiet- en steekpartij gaf hij zich de dag nadien zelf aan bij de politie en volgde zijn aanhouding. Uitspraak op 15 oktober.