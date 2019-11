Rodenburgschool breit Warmste en Langste Sjaal: “3,35 kilometer (!) lang” Peter Lanssens

15 november 2019

16u27 0 Kortrijk De vrije basisschool Rodenburg in Marke stunt. Leerlingen, leerkrachten, mama’s en grootmoeders slaan massaal aan het breien. Het doel: De Warmste en Langste Sjaal maken, voor de komst van De Warmste Week op Studio Brussel naar Kortrijk. “De sjaal wordt liefst 3,35 kilometer lang, op basis van een oud record in Nederland”, zegt directrice Stéphanie Bastoen. Meer nog: zo’n lange sjaal maken gebeurde nog nooit hier in België zelf. De leerlingen laten zich sponsoren. De opbrengst gaat naar JolieJulie. Die vzw maakt mutsjes op maat voor ernstig zieke kinderen.

Aan hoeveel meter ze al zitten, weten ze niet precies in de Rodenburgschool. Maar het zijn er al héél veel. “We hebben na een inzameling heel wat bollen wol waar we mee werken, maar extra wol blijft welkom”, zegt directrice Stéphanie Bastoen. “We willen De Warmste en Langste Sjaal in de week van 16 december uitrollen aan onze school. We zullen daarna het materiaal recupereren door er bijvoorbeeld dekens van te maken, die we aan het onthaalhuis Poverello (waar minderbedeelden aan 1 euro lunchen, red.) in Kortrijk gaan schenken.”

Kindjes met haarverlies

De leerlingen laten zich sponsoren voor het breien van De Warmste en Langste Sjaal. “Grote sponsors, mensen die een gift willen doen: we waarderen alle hulp. Mail naar directie@rodenburgschool.be”, zegt Stéphanie Bastoen. De kleuters en leerlingen van het eerste en twee jaar zetten zich ook in, door bijvoorbeeld knutselwerkjes, kerstkaartjes, cake en/of chocomelk te verkopen. Alle opbrengsten gaan naar JolieJulie. Die vzw maakt mooie en comfortabele mutsjes voor kindjes met haarverlies, door chemo of ziekte. JolieJulie schenkt de mutsjes aan de afdelingen hemato-oncologie van het kinderziekenhuis UZ Gent en het kinderziekenhuis UZ Antwerpen. Initiatiefneemsters zijn Isabelle Amez en Floor Van der Meeren uit Kortrijk. Info: www.joliejulie.org.