Rode Kruisplein viert jubileum van Kortrijkse afdeling: “We bestaan 150 jaar” Peter Lanssens

20 januari 2020

13u34 12 Kortrijk Het Rode Kruis bestaat in Kortrijk 150 jaar in 2020. Om dat jubileum te vieren, krijgt een nieuwe verkaveling tussen de Vlaanderenkaai en de Minister Liebaertlaan de naam Rode Kruisplein.

150 jaar geleden woedde er een Frans-Duitse oorlog aan onze grenzen. Een oproep om slachtoffers van die oorlog te helpen, vormde de aanleiding voor de oprichting van het Kortrijkse Rode Kruis. Het was een van de eerste lokale afdelingen van het Rode Kruis in Vlaanderen. De afdeling telt anno 2020 ruim 110 geregistreerde vrijwilligers. Ook de stad Kortrijk wil het jubileum in de kijker zetten. De verkaveling op de ex-site van Bruynooghe’s Koffie, er komt daar een autovrije buurt met 18 huizen en 58 appartementen, krijgt daarom de naam Rode Kruisplein. Dat gebeurt ook op advies van de stedelijke straatnaamcommissie. Een definitieve goedkeuring volgt in de gemeenteraad van februari. “Het is bewonderenswaardig wat het Rode Kruis doet”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We zijn fier op de lokale afdeling in Kortrijk, die nog steeds groeit. We vinden het dan ook toepasselijk om een plein te vernoemen naar het Rode Kruis”, aldus Ronse.