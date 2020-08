Rode Kruis lanceert oproep naar donoren: “Dringend bloed nodig, anders dreigt uitstel van operaties in ziekenhuizen” Peter Lanssens

12 augustus 2020

08u34 48 Kortrijk Het Rode Kruis in Kortrijk merkt sinds enkele weken een drastische daling van het aantal bloeddonoren. “Corona kan nochtans niet overgedragen worden via bloed. Bloed geven en krijgen is veilig”, benadrukt woordvoerder Rik Vercoutere. Als er niet snel verandering komt, dreigt er een rantsoenering van bloed. Operaties en ingrepen in ziekenhuizen kunnen dan noodgedwongen uitgesteld worden omdat de voorraad bloed niet groot genoeg is. Het Rode Kruis in Kortrijk doet dan ook een oproep om naar de volgende bloedinzameling te komen.

Er zijn volgens het Rode Kruis nog redenen van de drastische terugval, zoals de hitte en de vaststelling dat veel mensen het reservatiesysteem voor elke inzameling nog niet kennen. De volgende bloedinzameling is op maandag 17 augustus van 17.30 tot 19.30 uur in het OC in de Hellestraat in Marke. Inschrijven en reserveren is verplicht om wachtrijen in tijden van corona te vermijden. Inschrijven doe je op donorportaal.rodekruis.be of 0800/777.00. “De veiligheid van onze donoren is een topprioriteit, alle medewerkers volgen nauwkeurig alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen op”, zegt Rik Vercoutere.

Er zijn allerlei maatregelen, zoals een strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren en het naleven van de afstandsregel van anderhalve meter tussen de aanwezigen. Breng een eigen balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen en zo het fysieke contact tussen donoren en medewerkers en vrijwilligers nog meer te beperken. Zo verloopt elke registratie extra veilig. Je mag niet doneren als je de voorbije twee weken in contact kwam met een coronapatiënt of als je in die periode zelf verkouden was of symptomen had zoals koorts, hoesten en/of keelpijn. Tot slot: breng geen niet-donoren, zoals kinderen, mee naar de donatie.