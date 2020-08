Ro-Chiro start De Fonkels: afdeling voor mensen met beperking Peter Lanssens

10 augustus 2020

17u53 0 Kortrijk Ro-Chiro Kortrijk verwelkomt De Fonkels. De nieuwe afdeling komt er speciaal voor mensen met een beperking. “In de chiro valt niemand uit de boot. We vinden het belangrijk om iedereen het zalige gevoel van een jeugdbeweging te geven en de chiro zo nog toegankelijker te maken”, is op de Facebookpagina van Ro-Chiro te lezen. Jongerenradio Quindo bracht er een reportage over.

Enkele (oud)-leiders van Ro-Chiro bundelen de krachten voor de opstart van De Fonkels. De groep komt er vanaf september speciaal voor mensen met een beperking van alle leeftijden. De leidsters hebben al ervaring. Zo studeerde leidster Josephine Vanhee orthopedagogie. Ze kwam tijdens haar opleiding in contact met mensen met een beperking. De tweede leidster die mee het project in goeie banen leidt, is Amber Declercq. De derde leidster van De Fonkel is Axelle Derycke. Axelle begeleidde al kampen met mensen met een beperking.

Wie interesse heeft in De Fonkels: tegen september volgt er meer info op de site van Ro-Chiro Kortrijk. Wie nu al vragen heeft, kan een mailtje sturen naar rochiro.fonkels@gmail.com.