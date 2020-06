RIS voert actie tegen racisme op pui van het stadhuis Christophe Maertens

28 juni 2020

16u50 1 Kortrijk In Kortrijk hield zaterdag de Raad Intercultureel Samenleven Kortrijk (RIS) een actie op het pui van het stadhuis. “We willen onze afschuw tonen voor wat er gebeurd is met Georges Floyd in de Verenigde Staten.”

“Met onze raad steunen we alle mensen die op een vreedzame manier werken aan een wereld zonder racisme, niet alleen in de VS, maar ook hier”, zegt Yolande Depoorter van RIS. “De raad levert adviezen aan het stadsbestuur over interculturaliteit, diversiteit en integratie. De leden zijn vrijwilligers van allerlei origine. Binnen de RIS worden thema’s besproken, zoals Nederlands leren, onderwijs, huisvesting, werk en de vluchtelingenproblematiek.”

Europees stedennetwerk

“Wij komen nu pas uit ons kot omdat racisme niet zomaar verdwijnt door enkele protestacties. Mensen met een donkere huidskleur krijgen ook vandaag en hier te maken met racisme. Dat is soms onbedoeld en soms erg subtiel, maar soms ook heel openlijk, grof en bewust kwetsend. Dat is geen nieuws, tenzij voor mensen die ook al voor coronatijden in een bubbel leefden. Racismebestrijding vergt moed van burgers en politiek, met ook structurele maatregelen. Kortrijk is lid van ECCAR, dit is een Europees stedennetwerk dat kennis en expertise uitwisselt rond de bestrijding van racisme en discriminatie. Vorige week ondertekende het stadsbestuur het tienpuntenplan van ECCAR. De RIS vraagt aan burgemeester Van Quickenborne om toe te lichten hoe de stad deze tien punten zal uitvoeren en welke timing erop wordt gekleefd.”

De actie gebeurde na overleg met het stadsbestuur en de politie en werd niet aangekondigd via sociale media om te vermijden dat er meer dan het vastgelegd maximum van twintig actievoerders opdaagden.