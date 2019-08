Rioleringswerken in Stasegemsestraat Peter Lanssens

19 augustus 2019

13u06 4

De firma Elta bvba uit Wetteren is op dinsdag 20 augustus in de Stasegemsestraat aan de slag, waar er rioleringswerken moeten uitgevoerd worden, ter hoogte van het huisnummer 14. De Stasegemsestraat is hierdoor op die dag en in die zone onderbroken voor het verkeer. Het verkeer moet dinsdag een omleiding volgen via de Veldstraat en Vaartstraat, in beide richtingen.