Rioleringswerken in Doorniksesteenweg, N50 twee maanden deels onderbroken Peter Lanssens

21 september 2020

07u41 0 Kortrijk Er starten deze week rioleringswerken in de Doorniksesteenweg. De N50 is deels dicht voor doorgaand verkeer op een strook tussen huisnummer 81 en de aansluiting op de Lindenlaan, tegenover het vroegere gebouw van Radio 2.

De werken in opdracht van de stad Kortrijk worden uitgevoerd door aannemer Cnockaert uit Wervik en duren tot en met vrijdag 20 november. Er worden verkeersproblemen verwacht, want de drukke gewestweg verbindt de binnenstad met Hoog Kortrijk. Lokaal verkeer richting Hoog Kortrijk kan door. Lokaal verkeer richting binnenstad rijdt om via de Universiteitslaan, Erasmuslaan en Lindenlaan. Die omleiding wordt vooral in de smalle Lindenlaan geen lachertje. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang tijdens de werken.