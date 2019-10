Ring Shopping zet herfstvakantie zondag in met Brandweerman Sam, Bob De Bouwer, Smurfin en Grote Smurf Peter Lanssens

23 oktober 2019

09u40 0

Er is op 27 oktober een koopzondag. Het Ring Shopping legt op die koopzondag gezinnen met jonge kinderen in de watten omdat de herfstvakantie ook start. Er zijn zondag meet & greets met Brandweerman Bram (van 11 tot 11.45 uur en van 13 tot 13.45 uur), Bob De Bouwer (van 14 tot 14.45 uur en van 16 tot 16.45 uur), Smurfin (van 12 tot 12.45 uur en van 15 tot 15.45 uur) en Grote Smurf (van 14 tot 14.45 uur en van 16 tot 16.45 uur). De kinderen kunnen in het winkelcentrum ook in een smurfendorp terecht. Het dorp omvat een smurfin’s beauty corner met glitter tattoos, smurfen memory spulletjes en een chill corner. Je kan verder in het Ring Shopping een kleurplaat van Brandweerman Sam of Bob De Bouwer maken, met een foto van jezelf in. “De koopzondag staat zo in het teken van kindergeluk”, zegt marketing coördinator Charlotte Tahon.