Ring Shopping zet corona safety patrol in: ‘Met humor afstandsregels aanleren’ Peter Lanssens

23 mei 2020

16u17 22 Kortrijk Bent u de coronamaatregelen ook wel eens beu? In het Ring Shopping in Kortrijk pakken ze het anders aan. Daar leiden Johnny en Sonny van de corona safety patrol klanten op een leuke manier door het winkelcentrum, met respect voor ‘social distancing’ en met de nodige humor. “De mensen doen nog meer hun best, als je ze eens goed laat lachen”, zegt shoppingmanager Brenda Lombary.



Geen gemor in het Ring Shopping zaterdag. Want Johnny en Sonny reden er op hun mini elektrische fietsen met blauw zwaailicht rond. Meteen ook een knipoog naar de twee wereldbekende motorpolitieagenten van de Amerikaanse televisieserie CHiPs, eind jaren ’70 en begin jaren ’80 op de toenmalige BRT uitgezonden. “Er zijn inderdaad gelijkenissen met CHiPs, maar die zijn louter op toeval berust”, lachen de twee heerschappen.

“We rijden bewust op fietsjes rond om geen ‘straattheatereffect’ te hebben. We willen niet dat de mensen blijven staan. We willen de mensen op een leuke manier sensibiliseren om de coronaregels te volgen, met een ‘alcoholgel-gun’ en afstandsmeter in de hand. Wie ons wil inzetten, kan ons aan een schappelijke prijs boeken.”

“We gaan de corona safety patrol wellicht tijdens nog meer drukke weekends in het Ring Shopping inzetten”, zegt Brenda Lombary. “We kunnen wat fun en animatie gebruiken. De mensen mogen in deze tijden ook eens lachen”, aldus Brenda Lombary. Johnny en Sonny reden onder meer ook al in de binnenstad van Genk rond.

De corona safety patrol boeken: surf naar de site www.monkey-business.be/csp.



