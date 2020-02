Ring Shopping verwelkomt vijf nieuwe winkels: “Action, SuperDry, Van Haren, Maison Durable en Michèle komen” Peter Lanssens

07 februari 2020

19u30 92 Kortrijk In het Ring Shopping aan de Ringlaan (R8) in Kortrijk openen dit jaar vijf nieuwe winkels. En niet de minste. De nieuwkomers zijn Action, SuperDry, Van Haren, Maison Durable en Michèle. “Het aanbod breidt verder uit, nu het winkelcentrum in 2019 drie procent meer bezoekers over de vloer kreeg”, zegt shoppingmanager Brenda Lombary. De wind zit het Ring Shopping in de zeilen.

Het bekende kledingmerk SuperDry maakt zijn comeback in Kortrijk. SuperDry opent feestelijk op zaterdag 22 februari, in het pand naast Ici Paris XL. Elke klant krijgt bij een aankoop van minstens 75 euro een personaliseerbaar t-shirt als welkomstgeschenk. Schoenenwinkel Van Haren palmt in mei het pand in waar Avance nu gevestigd is. De populaire winkelketen Action opent deze zomer een winkel van bijna 1.000 vierkante meter in het Ring Shopping. De opleiding winkelmanagement van de hogeschool Vives opent op 6 maart de pop-up Maison Durable, naast de huidige Standaard Boekhandel. In Maison Durable zullen duurzame decoratieve producten verkocht worden. Standaard Boekhandel verhuist naar een groter nieuw pand, rechts van de toilet- en verzorgingsoase. Tot slot opent de succesvolle damesboetiek Michèle op 14 februari een nieuw vast concept in het Ring Shopping. Het is in het winkelcentrum in een jaar tijd de tweede pop-up die overschakelt van een tijdelijke naar een vaste handelshuurovereenkomst. Info: www.ringshopping.be.