Ring Shopping veilt 30 kleibeeldjes voor mensen met een beperking: “Zelfs Niels Destadsbader zit er bij” Peter Lanssens

03 december 2019

14u56 0 Kortrijk Beeldend kunstenaar met een beperking Koen Vermander maakte dertig schattige kleibeeldjes. Ze worden door het Ring Shopping geveild. De opbrengst gaat naar De Branding – Waak. Die organisatie ondersteunt mensen met een beperking én is de initiatiefnemer van Het Idee. Het door mensen met een beperking gerunde verwencafé Het Idee opende een jaar geleden in Ring Shopping. Het Idee, met ook een gezellige winkel, is een groot succes in het winkelcentrum.

De dertig kleibeeldjes zijn naast de infobalie te bezichtigen. Er zitten echte blikvangers bij zoals een ober van Het Idee, een gesigneerd beeld van Niels Destadsbader en shopper Ria met een boodschappentas van Ring Shopping. De beeldengroep symboliseert het podium van De Warmste Week en straalt verbondenheid, plezier en diversiteit uit. De veiling op www.warmsteveiling.be loopt tot 22 december. Het bieden is al volop bezig. Zo wil iemand al 70 euro betalen voor het beeldje van Niels Destadsbader. Ring Shopping doet nog meer. Er is op zaterdag 7 december van 10 tot 19 uur een Warmste Week verkoopdag, om producten voor zo’n 25 goeie doelen te verkopen. Een overzicht staat op www.ringshopping.be. Tot slot: vzw’s kunnen in december naar Het Warmste Pand. Om er bijvoorbeeld een actie te houden of vrijwilligers te werven. Info opvragen kan in het Ring Shopping.