Ring Shopping opent indrukwekkende verzorgingsoase: “Beste toiletten van heel de regio” Winkelcentrum verwelkomt ook reeks nieuwe handelszaken Peter Lanssens

22 november 2019

16u26 22 Kortrijk In Ring Shopping is vrijdagnamiddag een nieuwe toilet- en verzorgingsoase geopend. Het zijn niet zomaar toiletten. Zo heb je er ook een familiekamer en een plaats waar mama’s borstvoeding kunnen geven. “Nergens anders in de regio zijn er toiletten van hetzelfde niveau”, vindt CEO Kasper Deforche van eigenaar Wereldhave. Het winkelcentrum verwelkomt verder enkele nieuwe shops: boetiek Keya, ijs- en wafelbar Wafelino en Di & Planet Parfum. Ring Shopping zit bijna vol.

Het toilettenblok rechtover horecazaak Intermezzo is een pareltje. Er zijn zes toiletten voor dames, drie voor heren en ook vier urinoirs en één volledig uitgerust toilet voor personen met een beperking. Om nog meer op de noden van bezoekers in te spelen, is er ook een familiekamer met toilet en wastafel op kindermaat. Er is verder een comfortabele plaats waar mama’s borstvoeding kunnen geven. Eveneens voorzien: hoekjes om te rusten en dertig gratis te gebruiken lockers. Het geheel zit in een stijlvol en rustgevend kader. “De inrichting kostte enkele honderdduizenden euro’s”, vertelt Kasper Deforche. “Er waren namelijk ingrijpende werken nodig om deze hoek op het gelijkvloers, waar tot 1989 een cinema zat, weer helemaal in orde te krijgen. Palend aan het nieuwe sanitair blok is er trouwens plaats om later nog één grote of enkele kleinere winkels in te richten.”

Je betaalt 0,50 euro, ticket met kortingen in ruil

Een toiletbezoek kost 0,50 euro in Ring Shopping. Hou na het betalen zeker je ticket bij. Met zo’n ticket scoor je namelijk kortingen in tot nu toe twintig deelnemende handelszaken. “Deze actie, speciaal voor onze bezoekers, loopt minimum zes maanden”, zegt shoppingmanager Brenda Lombary. Zo geeft om een voorbeeld te geven interieurwinkel Casa in ruil voor het ticket 20 procent korting op een artikel naar keuze.

Feestje met dj in het sanitair

De opening van de nieuwe toilet- en verzorgingsoase wordt gevierd. Dj René Opsedee, onder meer bekend als de huisdj in de toiletten van dancefestival Tomorrowland, zorgt er tot en met zaterdag 23 november voor zalige deuntjes. “René Opsedee komt ook volgende week nog eens terug, op Black Friday”, zegt marketingmanager Charlotte Tahon. Er zijn verder ‘Instagrammable’ spiegels. Terwijl een ‘toilet host’ je vriendelijk ontvangt.

Drie nieuwkomers

Het Ring Shopping verwelkomt verder enkele nieuwe handelszaken. Planet Parfum & Di zitten waar vroeger modezaak Coolcat zat. In de kiosk Wafelino kan je de beter wafels en ijsjes kopen. En dan is er nog de leuke boetiek Keya, met vooral betaalbare mode voor jongedames, met een prima kwaliteit.

Verdere investeringen

De bezoekerscijfers blijven stijgen in Ring Shopping. “En het Ring Shopping torent boven de andere winkelcentra van Wereldhave uit, wat de tevredenheid van bezoekers betreft”, zegt Kasper Deforche. Wereldhave blijft dan ook investeren in het winkelcentrum. Nadat eerder ook al werk gemaakt werd van een Kids Play Zone en een reeks ‘wayfinding panelen’ om vlot je weg te vinden. De vergunning is nu binnen om in de loop van 2020 de buitengevels te verhogen en in een fris, modern en interactief jasje te stoppen. “Het Ring Shopping moet meer opvallen en aantrekkelijker zijn voor de automobilisten die op de Ringlaan aanschuiven”, vervolgt Kasper Deforche. “Nu heb je eerder de indruk dat je op een fabriek zit te kijken”, aldus Deforche. Ook voorzien in 2020: een nieuw circulatieplan voor een betere doorstroming op de parking met 2.000 gratis plaatsen, meer aandacht voor fietsers en een gezellige toets met extra groen, bankjes, fonteintjes en eventueel enkele foodtrucks buiten.

