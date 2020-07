Ring Shopping opent buitenterras met strandstoelen, speelplein en petanquebanen Peter Lanssens

03 juli 2020

15u41 27 Kortrijk Ring Shopping opent op maandag 6 juli Summer Break Out. Dat is een extra buitenterras van 300 vierkante meter, tussen Caffè Lungo en Lunch Garden aan de parking kant Ringlaan. Terwijl ouders er relaxen in strandstoelen, leven kinderen zich op het speelplein uit. Er zijn verder twee petanquebanen.

“Elke horecazaak in het Ring Shopping voorziet een take-awaymenukaart met hapjes en drankjes. Die je kan meenemen naar het extra buitenterras”, zeggen shoppingmanager Brenda Lombary en marketingmanager Charlotte Tahon. Wie petanque wil spelen, gaat langs aan de infobalie of reserveert op het telefoonnummer 056/35.30.62. Reserveren kost 10 euro, maar dat verdien je meteen terug met een Gift Card, geldig in alle deelnemende horecazaken.

Het terras Summer Break Out, van in het winkelcentrum te bereiken via poorten 1 en 2, is tijdens de zomervakantie telkens van 10 tot 18.30 uur open en op vrijdag tot 19 uur. Het is er veilig. Een bewakingsteam ziet erop toe dat het maximaal aantal toegelaten personen gerespecteerd wordt en de social distancing tussen de bubbels bewaard blijft. Je kan je handen desinfecteren en het terras wordt vaak en grondig gepoetst.

Ring Shopping pakt verder met enkele activiteiten uit. Zo shop je er op zaterdag 11 juli, maandag 20 juli, zaterdag 1 augustus en vrijdag 14 augustus op zomerse deuntjes van dj Licious en dj Yamo, bekend van het festival Tomorrowland. De allerkleinsten zoeken met Heksje Mimi naar alle juiste spulletjes om op reis te vertrekken. Wie alles vindt, krijgt een Heksje Mimi doe-boek aan de infobalie. Info over de zoektocht: www.ringshopping.be of aan de infobalie. Tot slot: er wordt aangeraden om een mondmasker te dragen in het Ring Shopping zelf.