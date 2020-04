Ring rond Kortrijk (R8) een week deels dicht door werken Peter Lanssens

24 april 2020

09u36 0 Kortrijk Er vatten op maandag 27 april wellicht werken op de ring rond Kortrijk (R8) aan. Om er komaf te maken met spoorvorming tussen de kruispunten van de Gentsesteenweg (N43) en de Zandbergstraat met de R8, op de grens tussen Kortrijk en Harelbeke. De werken duren tot en met vrijdag 1 mei. Ze worden uitgevoerd in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV).

De werken waren eerst in het begin van de paasvakantie gepland. De coronacrisis besliste er anders over. De aannemer kon zich ondertussen herorganiseren, om de werken toch veilig te laten verlopen. Omdat er nog steeds weinig verkeer is door de coronamaatregelen, worden de werken nu op maandag 27 april gestart. Indien het weer het toelaat. Als het weer straks te slecht is, verschuift de uitvoeringsdatum naar de zomervakantie.

Omleidingen

Het kruispunt van de N43 met de R8 blijft open tijdens de werken. Je kan dus via de N43 van Kortrijk naar Harelbeke rijden en terug. Wel dicht: de R8 vanaf de Gentsesteenweg, tot en met de kruispunten met de Hippodroomstraat en Zandbergstraat-Spoorwegstraat. Wie tijdens de week van de werken vanop de autosnelweg E17 naar Harelbeke of Kortrijk wil, rijdt best om via het op- en afrittencomplex Kortrijk-Zuid en zo verder via de R8 richting Marke, Bissegem en Kuurne, tot aan de N43. Wie vanuit Kortrijk naar de E17 wil, kan via de Doorniksewijk (N50) omrijden. Wie vanuit Harelbeke naar de E17 wil, rijdt om via de N36 tot aan de op- en afritten met de E17 in Deerlijk. Lokaal omrijden doe je via de op- en afritten van de R8, nummer 4, in Stasegem.