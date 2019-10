Rijverbod voor zaakvoerder zomerbar Nuba-R voor rijden onder invloed VHS

03 oktober 2019

11u52 4 Kortrijk Gilles V. (28), de zaakvoerder van Nuba-R, de populairste zomerbar in onze regio, mag van de politierechter acht dagen niet met de auto rijden omdat hij opnieuw betrapt werd op sturen onder invloed van alcohol.

V. werd betrapt toen hij in Kortrijk vanuit een ondergeschikte weg links wou afslaan en daarbij geen voorrang verleende. De politie stelde vast dat de man 1,25 promille alcohol in het bloed had. Het leverde de jonge ondernemer een dagvaarding op voor de politierechtbank. Volgens zijn advocaat kan de man zijn rijbewijs bijzonder moeilijk missen. “Hij is ondernemer en betrokken bij diverse commerciële initiatieven, vooral in de horeca”, klonk het. “Het ongeval gebeurde om half acht ’s avonds, na een lange werkdag.” De rechter gaf V. naast het rijverbod van acht dagen ook een boete van 1.600 euro. De jongeman werd in 2014 ook al eens veroordeeld voor dezelfde inbreuk.