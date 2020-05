Rijverbod voor bouwondernemer die 92 reed in bebouwde kom VHS

26 mei 2020

11u05 3 Kortrijk Een vijftiger die in de Roeselaarse regio een groot aannemingsbedrijf leidt, heeft van de politierechter een rijverbod van acht dagen gekregen omdat hij in de bebouwde kom bijna dubbel zo snel reed als toegelaten.

De feiten dateren van begin dit jaar. Op 23 januari haalde de bedrijfsleider langs de Meensesteenweg in Kortrijk een vuilniswagen in. Hij werd daarbij geflitst, aan een snelheid van 92 kilometer per uur, in zone 50. “Maar het was rustig op de weg en mijn cliënt heeft geen gevaar gecreëerd voor andere weggebruikers”, stelde zijn advocaat. Hij drong er ook op aan om het dreigend rijverbod te beperken, ondanks het feit dat de bedrijfsleider in 2012 ook al eens een veroordeling opliep voor de politierechtbank. De rechter velde echter een normaal vonnis. De zaakvoerder van het aannemingsbedrijf moet een boete van 400 euro betalen en kreeg een rijverbod van acht dagen.