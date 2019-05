Rijverbod maakt weinig indruk: 66-jarige man stapt meteen weer op bromfiets VHS

27 mei 2019

Christian D., een man van 66 jaar uit Kortrijk, was allesbehalve tevreden toen hij op 7 januari van dit jaar kort na middernacht staande werd gehouden door de politie. Die hield een controleactie en keek onder meer uit naar bestuurders die onder invloed reden. D. was in dat geval. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn bromfiets zes uur aan de kant laten staan. De Kortrijkzaan liet de politie duidelijk merken dat hij de maatregel maar matig kon appreciëren. Toen de politie weer weg was, besloot hij om toch weer z’n bromfiets te nemen. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de man vrolijk weer wegrijdt. Niet voor lang echter, want al snel werd hij opnieuw aan de kant gezet. Dit keer moest hij z’n rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Het leverde hem in de politierechtbank een rijverbod op van 3,5 maanden (weliswaar bijna alles met uitstel) en een effectieve boete van 1.600 euro.