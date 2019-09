Rijksarchief en stad Kortrijk pakken uit met gids met huizengeschiedenis Joyce Mesdag

08 september 2019

20u54 0

Het Rijksarchief pakt samen met de stad Kortrijk uit met een gids voor huizengeschiedenis. “Het historische centrum van Kortrijk telt talrijke historische panden”, zegt Bernard Pauwels van Musea en Erfgoed Kortrijk. “Deze huizen zijn soms eeuwenoud, maar wie er woonde, waarvoor ze gebruikt werden of hoe ze in de loop der tijd verbouwd werden, is vaak niet bekend. Elke gevel vertelt een verhaal. Wie dat wil achterhalen, kan nu gebruik maken van de gids voor huizengeschiedenis. In de handleiding krijg je handige tips over hoe je zelf met archieven aan de slag kan gaan en de verrassende geschiedenis van een woning kan achterhalen”

Auteur Emma D’haene stelde de gids voor in de Herberg Oud Cortryck. Ook die herberg staat in de gids. “Je ontdekt wie er vanaf de late middeleeuwen in dit historische pand woonde en waarom ‘Oud Cortryck’ allesbehalve het oudste café van de stad is.”

De gids voor huizengeschiedenis kost 5 euro en is verkrijgbaar in het Rijksarchief, Erfgoeddepot Trezoor en de dienst toerisme/Kortrijk 1302. Meer info: rijksarchief.kortrijk@arch.be