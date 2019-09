Rhizo krijgt 13.000 euro steun voor innovatief lesmateriaal Joyce Mesdag

05 september 2019

22u42 0 Kortrijk Rhizo Kortrijk ontvangt 13.160 euro van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het project ‘Innoveren in de zorg’. De minister verdeelt in totaal 230.000 euro over 13 scholen voor het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal in het technisch en beroepsonderwijs.

“Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel”, zegt Crevits. “De digitalisering en de robotisering zorgen ervoor dat elke bedrijf voor enorme uitdagingen komt te staan. Ook de klimaattransitie of de vergrijzing speelt een grote rol in de jobs van morgen. Ook in het technisch- en beroepsonderwijs wordt er gezocht naar uitgetest, kwalitatief lesmateriaal zodat jongeren worden klaargestoomd voor de werkvloer van vandaag en morgen. Deze aanpak kan jongeren ook meer motiveren om voor technische studies -en beroepen te kiezen. Om dit te ondersteunen, krijgen 13 scholen verspreid over heel Vlaanderen in totaal bijna 230.000 euro. De ingediende projecten die tot stand komen in samenwerking met bedrijven en sectoren zijn heel uiteenlopend, gaande van in een veilige omgeving werken via virtual reality tot het aanleren van nieuwe technieken in de zorg- of landbouwsector. De opgeleverde resultaten zullen bruikbaar zijn voor aan alle leraren en scholen.” Het project ‘Innoveren in de zorg’ draait voornamelijk rond twee thema’s: het elektronisch patiëntendossier en dementie.