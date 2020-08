Reveil sleutelt aan grootse herdenking op 1 november, voor wie tijdens coronacrisis van ons heen ging: “Deel hun levensverhalen met ons” Peter Lanssens

31 augustus 2020

19u18 0 Kortrijk Reveil - onder die noemer worden sinds 2014 telkens op 1 november pakkende muziek, poëzie en verhalen gebracht op begraafplaatsen – blijft groeien. Reveil is al in één op drie Vlaamse gemeenten actief. Het initiatief krijgt nu onderdak in muziekcentrum Track in Kortrijk. Van waaruit bezieler Pieter Deknudt de werking van Reveil verder kan uitbouwen. Zo wordt er momenteel aan een groots afscheidsmoment gesleuteld, op 1 november 2020. Voor iedereen die de voorbije maanden tijdens de coronacrisis niet gepast afscheid kon nemen van dierbaren. Reveil wil honderden levensverhalen verzamelen van mensen in Vlaanderen, die er helaas niet meer zijn.

“Het wordt één van de mooiste Reveils, met medewerking van Kortrijk”, zegt Pieter Deknudt. Meer details volgen. Het belangrijkste is nu om levensverhalen aan te brengen van wie er niet meer is. Om zo troost en hoop te brengen en van begraafplaatsen meer dan ooit een superwarme plek te maken, met duizenden verhalen over de betreurde overledenen. Levensverhalen delen kan op de verhalenbank van Reveil, via www.reveil.org.

“Het afscheidsmoment zal zeer respectvol zijn”, benadrukt Pieter Deknudt. “Het coronavirus zet de wereld nog altijd op zijn kop. Kortrijk doet daarom een beroep op Reveil om samen rond het weekend van 1 november een sereen en waardig herdenkingsmoment te organiseren”, vult Kortrijks schepen van Begraafplaatsen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) aan. “Reveil brengt een verbindend verhaal, want cultuur gaat onlosmakelijk met emoties gepaard. Reveil versterkt ook onze kandidatuur als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Unieke partner

Dat Reveil nu vanuit muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein werkt, is een troef. Omdat Reveil van daaruit aan een kruisbestuiving kan doen met vele andere culturele spelers. “Reveil is een unieke partner, door de focus op afscheid nemen, rouwen en herdenken”, stelt directeur Erik Desimpelaere van het Conservatorium in Kortrijk. “Waardoor we onze leerlingen een nog bredere vorming kunnen aanbieden, die wat buiten de lijntjes kleurt van hun gebruikelijke lessenpakket. Reveil is een verrijking”, aldus Erik Desimpelaere.

Er waren de voorbije jaren al zo’n 300 aangrijpende Reveil momenten, met steun van kleine en grote artiesten zoals Niels Destadsbader en Ozark Henry. Leuk detail: Lieselotte Deforce, enkele jaren geleden directrice van Track, werkt nu een dag per week voor Reveil. “Een aanwinst, wat een straffe madam”, besluit Pieter Deknudt.