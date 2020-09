Reveil roept op: “We willen levensverhaal achter elke grafsteen in Vlaanderen verzamelen” Peter Lanssens

21 september 2020

10u13 16 Kortrijk Sinds 2014 brengt Reveil telkens op 1 november muziek, poëzie en verhalen op begraafplaatsen. Dat is al in één op drie Vlaamse gemeenten zo, maar nu gaat Reveil nog een flinke stap verder. “We staan voor een mission impossible. Want we willen het levensverhaal achter élke grafsteen in Vlaanderen bewaren”, zegt bezieler Pieter Deknudt. “We doen daarvoor een brede oproep.”

De vzw ontwierp een digitale verhalenbank op de website van Reveil en rekent nu op alle Vlamingen om er een beschrijving achter te laten van een overleden dierbare, aan de hand van enkele treffende anekdotes. “De bedoeling is dat iedereen het verhaal neerschrijft van een overleden opa, lief, maatje,…”, verduidelijkt Reveil-oprichter Pieter Deknudt. “Het hoeft geen chronologische opsomming te zijn van wat die persoon verwezenlijkte. We verwachten eerder een karakterschets, aan de hand van een handvol mooie anekdotes.”

We zoeken de komende jaren met steden en gemeenten naar manieren om die verhalen tot leven te brengen. Zo kunnen we onze begraafplaatsen omvormen tot warme verzamelplekken van duizenden verhalen. bezieler Pieter Deknudt



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We zoeken de komende jaren met steden en gemeenten naar manieren om al die verhalen tot leven te brengen. Zo kunnen we onze begraafplaatsen omvormen tot warme verzamelplekken van duizenden verhalen. Die de wortels vormen van onze gemeenten”, aldus Pieter Deknudt.

Animatiefilmpje

Reveil maakte een animatiefilmpje over het initiatief, samen met studenten van game-opleiding Digital Arts & Entertainment aan de Kortrijkse hogeschool Howest. “Het filmpje beeldt de dodenwereld niet angstaanjagend, maar warm en positief uit, we zijn best trots op het resultaat”, zegt 3D en VFX docent Yves Pauwels.

Reveil werkt ook al enkele strategieën uit. Om de herdenkingen op 1 november coronaproof in te richten, volgens de geldende maatregelen op dat moment. Reveil heeft sinds kort onderdak in het muziekcentrum Track in Kortrijk, van waaruit de vzw de werking verder uitbouwt. Zo komt er op 1 november in Kortrijk alvast een sereen en waardig herdenkingsmoment voor alle Covid-19-slachtoffers van de voorbije maanden. Wie wil volgen en de verhalenbank wil ontdekken: www.reveil.org en www.facebook.com/reveilvlaanderen.