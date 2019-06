Reuzengilde houdt feestmarkt in Bissegem Peter Lanssens

04 juni 2019

14u54 0 Kortrijk De Reuzengilde Bissegem leidt op zaterdag 8 en zondag 9 juni een feestmarkt in goeie banen. Om de lokale handelaars te steunen en plezier te maken.

De feestmarkt start zaterdag om 15 uur. Vanaf 16 uur kan je genieten van een optreden van de Euro Dixie Band, een demonstratie van dansstudio Steps en ponyrijden met Domein Leiedal in de Meensesteenweg. Er is diezelfde dag vanaf 17 uur een feestelijke opening met ambulante handel, een gratis tekenwedstrijd met kindergrime en een show met oldtimers in de Meensesteenweg, straatanimatie, kermisattracties, een kinderrommelmarkt in de Gullegemsesteenweg en een kinderdorp met hindernissenparcours op het dorpsplein op Bissegemplaats. Op zondag 9 juni is er vanaf 15 uur een gelijkaardig programma op de feestmarkt. De ensembles van Crescendo brengen zondag vanaf 17.30 uur live muziek. Alle verdere info staat op www.feestmarktbissegem.be.