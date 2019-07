Resten van Trompetterstoren gevonden bij graafwerken Christophe Maertens Alexander Haezebrouck Joyce Mestdag

02 juli 2019

15u34 0 Kortrijk In Kortrijk werden bij opgravingswerken op de site Broel de restanten van de Trompetterstoren blootgelegd. “Het gaat niet om een derde Broeltoren, maar wel om een wachttoren die zich op de oude stadsomwalling bevond.”

Op de site Broel in Kortrijk zijn er momenteel archeologische werken bezig in de aanloop naar de bouw van luxeappartementen. De plaats waar de toren werd gevonden, ligt op de oude stadsomwalling die werd gebouwd tussen 1354 en 1454. Ook de Broeltorens maakten deel uit van die omwalling. In totaal waren er zo’n 22 torens in Kortrijk, waarvan de Trompetterstoren er een was. Met het optrekken van de Trompetterstoren werd gestart op 18 juli 1451. Wanneer de toren verdwenen is, is niet helemaal duidelijk. “We waren twee weken aan het werk toen we op de resten van de toren stootten”, aldus archeologe Michelle Arnouts. “We wisten dat er op die plaats een toren in de grond stak, maar niet dat hij zo goed bewaard was gebleven. De werken liggen nu stil omdat er een waterdichte wand moet worden opgetrokken.” De archeologe benadrukt dat de gevonden toren geen Broeltoren is. “Daarvan waren er maar twee. Het gaat om een wachttoren, die kleiner was dan de Broeltorens, maar iets groter dan de andere torens. Het is een mooie vondst en we zijn dan ook heel tevreden. Nu hebben we nog een paar maanden werk om alles in kaart te kunnen brengen.”

Op plaats van de opgravingen komen luxeappartementen. Op de gemeenteraad kreeg schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) de vraag of er van de vondsten niets kan worden bewaard. “We gaan in overleg met het Agentschap Erfgoed en de bouwheer, om te zien wat de mogelijkheden zijn”, aldus Maddens. “In ieder geval komt er nog een toonmoment voor de archeologische opgravingen. We hebben daarover afspraken gemaakt met de bouwheer en de archeoloog van Monument Vandekerckhove.”

Eerder werden aan de andere kant van de Leie, op de site van woonproject ‘One Broel’, ook al mooie vondsten gedaan. Op basis van historische bronnen wisten de archeologen dat ze er op de stadsmuur van eind 15de eeuw zouden botsen. Er werden onder meer munten, juwelen en een werpbal gevonden. Dat soort ballen werd gebruikt om muren kapot te schieten. Aan de voet van de Broeltorens werden ook eeuwenoude houten structuren gevonden van onder meer een binnenhaventje en van een aanmeerplek. Een opmerkelijke vondst was een namaakmunt uit de 15de eeuw. Die zijn zeldzaam, vooral omdat in die tijd op valsmunterij de doodstraf stond. Op de site ‘One Broel’ komt een woonproject met 68 appartementen, dat klaar moet zijn tegen september 2021.