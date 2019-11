Restaurantrecensie: Thai Lin in Kortrijk Joyce Mesdag

04 november 2019

21u21 0 Kortrijk Er beweegt de laatste tijd wel wat langs de Kortrijkse Leieboorden. Sinds enkele weken baten Dieter De Busschere en zijn echtgenote Phailin De Busschere Thais restaurant Thai Lin uit langs de Dolfijnkaai. Wij gingen eens proeven.

Het restaurant bestaat uit twee ruimtes, een lichtrijke ruimte vooraan aan de straatkant, en een tweede iets sfeervoller verlichte achteraan, tegen de bar. Mijn tafelgenote en ikzelf kiezen voor een plekje vlakbij de bar. Het restaurant is nog een paar dagen open, en het is de eerste werkdag van de ober, zo weet hij ons te vertellen. Hij werd wel goed voorbereid door de uitbaters, want hij kan ons even daarna meteen de aanraders opsommen.

We kiezen voor de Thai Lin Mix Deluxe, een assortimentbordje met gefrituurde hapjes. Je kan het best een verrassingsbordje noemen, want bij de meeste hapjes weten we niet wat we eten. En één scampi voor twee, dat betekent… elk een stukje bijten van de garnaal. De hapjes zijn wel lekker en perfect krokant. De Mai Thai cocktail die we erbij hebben besteld, gaat er vlotjes bij binnen.

Als hoofdgerecht kiest mijn tafelgenote ‘pad krapow moo krob’. Het sukkelen met het Thais is voor ons al entertainment op zich. Het blijkt een typisch Thais gerecht te zijn met krokant gebakken varkensvlees en verschillende groentjes. Ik kies voor de ‘phad priew wan sam kasat’, ideaal voor wie niet kan kiezen: een zoetzuur gerecht met zowel scampi, kip als varkensvlees. De zoetzure saus is lekker van smaak, zo niet de typische dikke zoetzure saus die we kennen van bij de Chinees, maar eerder een fijnere meer klassevolle variant. Mijn gerecht is lekker, maar het gerecht aan de overkant van de tafel is iets meer mijn ding. Ook mijn tafelgenote is erg enthousiast over haar schotel.

Een klein minpuntje over mijn hoofdgerecht: mijn eten wordt in aparte potjes opgediend. Mijn bord is echter koud, van zodra ik het opschep, koelt het razendsnel af. Ik vermoed dat dit nog een beginnersfoutje is.

Als dessert kiest mijn tafelgenote de khanom thuai kab, een typische thaise ‘custard’ op basis van rijst. Ik ga voor de loempia’s met banaan, ook wel beter gekend als de po pia kluay. Het blijkt een soort van krokante oliebol met banaan te zijn. Het is een vrij grote portie, het lekkere vanille-ijs zorgt voor een frisse afwisseling. De smaak is dik oké. De avontuurlijke keuze blijkt mijn tafelgenote aan de overkant ook goed te bevallen. Het smaakt als een vrij zoete rijstpap, maar tegelijk is er ook weer niet echt iets waar je het mee kan vergelijken. Zelf gaan proeven is de boodschap dus.

Ons eindoordeel: lekker en beter van kwaliteit dan vele andere Oosterse restaurants, het kan zeker geen kwaad om eens langs te gaan.

Hapjesbord Thai Lin Mix Deluxe 12 euro

Hoofdgerechten Pad Krapow Moo Krob 20 euro/Phad Priew Wan Sam Kasat 22 euro

Dessert Po Pia Kluay Kab 7 euro en Khanom Thuai Kab 8 euro

Adres en praktisch: Dolfijnkaai 3, 056 51 20 48, https://www.thailin.be/

Onze beoordeling:

Eten: 7/10 Bediening: 7/10 Comfort: 7/10. Totaalscore: 3,5 op 5