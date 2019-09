Restaurantrecensie: Taste and Colours in Kortrijk Joyce Mesdag

10 september 2019

16u29 3 Kortrijk Zes jaar al roert Dirkjan Decock in de potten van Taste and Colours in Kortrijk. Met schaamrood op de wangen moet ik toegeven dat ik - hoewel ik vrij goed thuis ben in Kortrijk- tot voor kort nog nooit van het restaurant had gehoord. Nochtans krijgt het restaurant 15/20 in GaultMillau. Met hoge verwachtingen ging ik langs om te proeven.

Mijn gezelschap en ik zoeken een plaatsje buiten, in de gezellige tuin. Op onze weg naar buiten, lopen we langs de open keuken van Dirkjan. Meer ‘open’ maken ze keukens niet: dit is echt een keukeneiland. Je kan vanop de eerste rij volgen wat er wordt klaargemaakt.

We kiezen voor het huisaperitief: een frisse cocktail op basis van vermout. Die wordt vergezeld van een stoet aan kleurrijke hapjes. Wat mij betreft, is de apero meteen een schot in de roos. De hapjes zijn heel divers: maatje met zure room, makreel met rijstazijn, paksoi met mosterdzaadjes, bloemkool met kaasschilfertjes en kaaskoekjes met gedroogde en gefermenteerde kappertjes. Mijn favoriet is het maatje: dat is zurig, maar tegelijk heel erg mild, en smelt als boter op mijn tong. De paksoi bevalt me minder. De stukken paksoi zijn iets te groot en waterig waardoor het beleg erop wat verloren gaat.

Oosterscheldekreeft

Het eerste voorgerechtje, met koolrabi, tomaat, radijs en geraniumbloem, is echt een prachtig plaatje. Zonde bijna, dat we een einde maken aan dit kleurenpalet. De combinatie is fris en krokant, en verrassend lekker. Het tweede voorgerechtje is voor mij dé topper: Oosterscheldekreeft met crème van peterseliewortel, postelein, girolle en hazelnoot. De crème van peterseliewortel is echt heel zacht en smeuïg, de kreeft is echt top van smaak, en de texturen passen goed samen.

Verrassende desserts

Het wordt gele kip met ‘oogst van de dag’ als hoofdgerecht. Die oogst van de dag blijkt roodlof, venkel en andijvie te zijn. Niet meteen ‘wauw’, maar wel klaargemaakt zoals het moet. De kip is sappig, de groenten zijn krokant, het sausje erbij zorgt voor een leuke toets. Het dessert is opnieuw een toppertje. Er komen twee bordjes. Op het ene een frisse vanillecrème met citrus, met een wat zoutige smaak. Op het andere een bol chocolade met ijzerkruid en rode biet. De beide zijn verrassende combinatiebordjes, maar mijn tafelgenoot en ik zijn helemaal gewonnen voor het resultaat.

Samenvatting: Taste and Colours is iets duurder, maar wel de moeite waard. Ideaal voor wie iets te vieren heeft. Minpuntje misschien: op het moment dat je je gerecht krijgt, vertelt de gastvrouw wat er allemaal op je bord ligt. Het zijn allemaal vrij ongewone ingrediënten, maar de uitleg gaat telkens heel erg snel. Dat is in veel gastronomische restaurants het geval, maar hier was ik iets sneller de draad kwijt dan elders.

Je kan maar één menu kiezen, en je betaalt daar 65 euro per persoon voor. Aangepaste wijnen kan je erbij nemen per glas. Die kosten van 6,50 euro per glas tot 9 euro.

Praktische gegevens:

Groeningelaan 22,

8500 Kortrijk

056/40.40.40

Openingsuren:

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Woensdag en donderdag: 19 tot 20 uur.

Vrijdag: 12 tot 13 uur en 19.30 tot 20.15 uur

Zaterdag: 19.30 tot 20.15 uur

Prijzen

Menu Taste (4 gerechten): 65 euro op woensdagavond, donderdagavond en elke eerste vrijdagmiddag van de maand.

Menu Taste & Colours (5 gerechten): 75 euro op vrijdag- en zaterdagavond, feestdagen en aan de vooravond van een feestdag.

Onze beoordeling:

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10.