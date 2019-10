Restaurantrecensie Rebelle in Marke

22 oktober 2019

16u45 0 Kortrijk Gaan eten bij Rebelle in Marke brengt nostalgie met zich mee. Jarenlang liet ik mij culinair verwennen door Jurgen Maene en Veronique Delbar in Fond et Fumet. In dat pand huist nu Rebelle van Martijn Defaux en Tessa D’haene. Het heeft lang geduurd voor ik er een tafel kon bemachtigen, maar het lange wachten werd beloond.

Wie wenst te reserveren in het weekend bij Rebelle, doet dat best een drietal maanden op voorhand. Het restaurant is erg populair. De jonge chef kwam al enkele keren bijzonder positief in de krant. Zo stond hij vorige zomer in de internationale culinaire ranking van The Best Chef Top 300. En zijn pandanrijst, met bloemsuiker, mascarpone en pandanmelk, een Aziatische lekkernij, werd vorig jaar uitgeroepen tot ‘Dessert van het Jaar’ door restaurantgids Gault&Millau. Dat klinkt allemaal veelbelovend.

Met de hapjes die Martijn presenteert tijdens het aperitief doet hij zijn naam alle eer aan. De hapjes, met onder meer rode biet, mosselpunt van aardappel en gazpacho van wortel smaken verrukkelijk. Ook in het hapje met gefermenteerde asperge, aardappel, zuring en room worden we getrakteerd op verrassende smaakbommen. We laten ons verwennen door het vijfgangenmenu, ruilen het eerste dessert voor een kaasbord en laten ons bij elk gerecht verrassen door een bijhorend glas wijn. Zo krijgen we bij ons eerste gerecht, ananastomaat met gepofte bulgur een erg verrassend wit glas Lammidia Bianchetto, een frisse ongefilterde wijn. Bij het tweede gerecht, heilbot met couscous van bloemkool krijgen we een frisse Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. De hedendaagse en vernieuwende gerechtjes, bereid met regionale producten, vallen erg in de smaak. Ook het hoofdgerecht mag er zijn: côte à l’os, drie weken gerijpt, met drie soorten aubergine en een millefuille van aardappel. Het voorgestelde glas wijn, een Duitse grand cru, pinot noir van 2016 past perfect. Na het kaasbord met een glas Franse Vin Jaune 2012, La Vasée, wagen we ons aan het dessert van het jaar. Het dessert is opgebouwd uit verschillende componenten met onderaan een laagje rijstpap, daarop gepofte krokante rijst en bovenaan een sorbet en mousse op basis van zelfgemaakte rijstmelk. Het proeven waard!

Praktisch

Rekkemsestraat 226,

8510 Marke

056/21.94.50

www.restaurantrebelle.be

Prijzen

Tweegangenmenu: 29 euro

Driegangenmenu: 35 euro

Vijfgangenmenu: 55 euro

Wijn: per glas vanaf 7 euro

Openingsuren:

Zondag en maandag gesloten

Dinsdag tot vrijdag: 9u tot 13u30 en 19u tot 20u30

Zaterdag open van 19u tot 20u30

Scores:

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10