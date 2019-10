Restaurantrecensie: Quatre Quarts Joyce Mesdag

01 oktober 2019

16u12 0 Kortrijk Stephane en Philippe Soete en Katleen en Marleen Dewulf, twee tweelingen, runnen samen restaurant Quatre Quarts. Een opmerkelijk feitje dat het restaurant misschien net nog dat ietsje meer de moeite waard maakt om eens langs te gaan. We gingen proeven.

We starten met het huisaperitief, een creatie met gin en citroen. Lekker en fris, en net iets minder bitter dan de traditionele gin-tonic. Het blijkt een goeie suggestie te zijn van Marleen. Er worden twee hapjes bij geserveerd: een kaaspraline en een mousse van parmaham. De kaaspraline kan me niet overtuigen. Het is een soort van oliebol met kaas en ham in vanbinnen. De smaak is niet slecht, maar het is heel zwaar en weinig verfijnd. De mousse van parmaham daarentegen is wél heel lekker, en het toefje saus erbij maakt het echt af. Van dit hapje krijg ik graag een bordje vol, dankjewel.

Ik neem de paling met een fris slaatje met citrus als voorgerecht, mijn tafelgenoot gaat voor de gefrituurde tongscharfilets met gepocheerd ei en huisgemaakte tartaarsaus. De paling is echt heel lekker, en het bedje van verse krab is een leuke aanvulling. Al werd dat laatste niet vermeld op het menu. Het slaatje past erbij en de vinaigrette verzoent alle ingrediënten. De tongschar blijkt ook een dikke hit te zijn, als ik op het oordeel van mijn tafelgenoot mag voortgaan.

Carpaccio

Op naar het hoofdgerecht: ik kies voor de carpaccio van staartvis met ceviche van tomaat, basilicum en smeuïge aardappelen, mijn tafelgenoot voor de filet mignon van varkensvlees, met saus van dooierzwammen en truffelolie. Ik kies voor de ‘carpaccio’ in de veronderstelling dat ik rauwe vis voorgeschoteld zal krijgen, maar dat blijkt niet het geval. De carpaccio verwijst naar het feit dat de vis in sneetjes is gesneden. Een kleine teleurstelling voor mij, maar hetgeen ik wél krijg, is ook lekker. De puree is wat hij moet zijn, en hoewel je enkel tomaatjes krijgt als groenten, zorgen de verschillende bereidingswijzen van de tomaatjes wel voor een divers resultaat.

De filet mignon is volgens mijn tafelgenoot ‘gewéldig lekker’. We ronden af met een dessert. Philippe komt aan tafel vertellen wat ze allemaal te bieden hebben. We kiezen uiteindelijk allebei voor een bordje met crème brûlée met vijgen, ijs met krieken, en een duo van witte en bruine chocolademousse. Ideaal voor wie graag van alles wat proeft. De chocomousse is heel lekker en fris. De crème brûlée, waar de vijgen in verwerkt zijn, is dan weer niet zo mijn ding.

Ons oordeel: Quatre Quarts is iets duurder, maar je eet er best lekker. Marleen en Philippe zijn bovendien heel joviaal, wat zorgt voor een thuis-gevoel. Ik ga er zeker nog eens terug.

Adres en Praktisch

Heulsestraat 70,

Bissegem

tel: 056/35.05.89

www.quatre-quarts.be

Openingsuren

Maandag en dinsdag open van 12u tot 13.30u en van 19u tot 21u

Vrijdagavond en zaterdagavond van 19u tot 21u

Zondag van 12u tot 13.30u

Prijzen

Voorgerecht: 21-26 euro

Hoofdgerecht: 22-32 euro

Onze beoordeling:

Eten: 7/10

Bediening: 7/10

Comfort: 8/10.

Totaalscore: 3,5 op 5