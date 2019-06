Restaurantrecensie: Hula in Heule Joyce Mesdag

11 juni 2019

20u30 0 Kortrijk Thijs Clinckemaillie, die het vak leerde van topchefs Piet Huysentruyt en Peter Goossens, en Aurélie Reynaert openden in 2015 restaurant Hula. Het restaurant stond al een tijdje op mijn todo-lijst. Voor deze rubriek heb ik eindelijk eens werk gemaakt van een bezoekje, en wát is dat een goed idee gebleken!

Ik start met een zoete (en lekkere!) No Hangover-cocktail. Een restaurant dat ook aandacht heeft voor de niet-alcoholdrinker, scoort sowieso al extra punten bij mij. Het hapje bestaat uit een stukje asperge met gemarineerde zalm en basilicummayonaise. Die asperge is zo lekker dat ik meteen besluit voor het suggestievoorgerecht met asperges te gaan.

Dit voorgerecht zal meteen ook de hit van de avond worden: de Mechelse asperges zijn lekker bijtgaar, en worden geserveerd met het zachtst mogelijke mosterdspek. De gepekelde eierdooier en crème van zwarte look die er als toefjes saus worden bij geserveerd, zijn echt ‘mijn hart maakt een sprongetje’-lekker’.

Het wordt een Vlaamse avond, want als hoofdgerecht kies ik de ‘Karnemelkstampers zoals bij ons moeder’. Die is zoals hij moet zijn: de bruine boter, jonge kaas, gepocheerde eitjes vormen een smeuïge harmonie in mijn mond. De pijpajuintjes en garnalen zorgen er dankzij hun textuur voor dat het geen eentonig gerecht wordt. Zoals je kan verwachten van karnemelkstampers, is het een echte ‘vuller’.

Ik heb eigenlijk al meer dan genoeg gegeten, na het voorgerecht en hoofgerecht, maar wil toch absoluut checken of Thijs ook met de desserts uit de voeten kan. Ik ga voor de Dame Blanche ‘HULA’. Als je een gerecht naar je restaurant noemt, daar moet je daar toch op zijn minst een beetje trots op zijn, redeneer ik.

De Dame Blanche blijkt meteen ook over wat showgehalte te beschikken: de ober komt een bordje brengen, met daarop een halve bol in chocolade. Hij giet er hete saus over, waardoor de chocoladen bol na enkele seconden in elkaar stuikt en drie vanille bollen tevoorschijn komen.

De gesmolten chocolade, de chocoladesaus en het vanille-ijs met daaronder wat krokantjes, zijn echt overheerlijk. Mijn man, die naar eigen zeggen te veel gegeten had om nog dessert te eten, lepelt er vlotjes de helft van binnen. Als ik dan toch één puntje van kritiek mag opperen: er was iets te veel chocolade, in verhouding. Wellicht kan het niet met minder, als je het ‘showgehalte’ wil behouden. Maar goed, je hoeft niet alles op te eten uiteraard, en ik heb wat chocolade laten liggen. Dit dessert staat desondanks toch in mijn top 5 van meest calorierijke maar tegelijk meest bevredigende desserts ever.

Voorgerecht

Mechelse Asperges met mosterdspek:

Hoofdgerecht

Karnemelkstampers zoals bij ons moeder: 21 euro (+3,50 euro voor extra garnaaltjes)

Dessert

Dame Blanche Hula: 10 euro

Adres en praktisch

Wittestraat 2 in Heule, www.hula.be

Openingsuren

Maandag, donderdag en vrijdag van 12 - 14u en van 18.30u tot 21u

Zaterdag van 18.30u-21.30u en zondag van 12u tot 14u

Dinsdag en woensdag gesloten

Onze beoordeling

Eten: 8,5/10 Bediening: 8/10 Comfort: 8/10. Totaalscore: ****