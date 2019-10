Restaurant The Greenhouse in Xpo voortaan ook permanent voor grote publiek open Peter Lanssens

12u10 0 Kortrijk Restaurant The Greenhouse in beurzencentrum Xpo was sinds afgelopen zomer als test ook voor het grote publiek open. De evaluatie is prima. Omdat er veel volk kwam en de reacties goed zijn, wordt The Greenhouse vanaf woensdag 2 oktober permanent voor het grote publiek uitgebaat.

The Greenhouse, ontworpen door Buro B uit Genk, lijkt op een serre. Het is 300 m² groot en kan tot 290 gasten aan. Er is veel licht, ruimte en groen. Voor wie graag buiten eet, is er op warmere dagen ook een terras open. The Greenhouse richt zich op zakenmensen en werknemers uit de buurt. Die graag snel en kwalitatief willen lunchen. Het brede culinaire aanbod omvat tal van soorten tapas, gourmet broodjes, slaatjes, verse pasta’s en warme gerechten met authentieke producten. Je kan er ook enkele streekproducten aankopen of bereide maaltijden meenemen. De toegang is in de Kennedylaan 100, via Ingang Xpo Zuid. The Greenhouse heeft voor gasten een gratis parking ter hoogte van Ingang Xpo Zuid. The Greenhouse is elke week open van maandag tot en met vrijdag, telkens van 11.30 tot 14 uur. Info: www.thegreenhousekortrijk.be.