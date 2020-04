Restaurant op Grote Markt in Kortrijk start take-away met oliebollen: “We brengen sfeer” Peter Lanssens

15u32 13 Kortrijk Restaurant La Bohème op de Grote Markt start in coronatijden een take-away met oliebollen. “We compenseren zo een beetje het gemis van de Paasfoor, die niet kon doorgaan. En we brengen wat sfeer, de mensen kunnen een portie positiviteit gebruiken”, zeggen Sadik Halac (35), zaakvoerder van La Bohème, en vriend Jeffrey Dewulf (45), die het concept met de oliebollen bedacht.

“Voor het geld moet ik het niet doen”, lacht Sadik Halac. Die het stilzitten wel beu is. En daarom voortaan iedere week op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en telkens van 14 tot 20 uur een take-away opent. Zo lang de horeca niet (deels) open mag. Op het menu: zeven churros, vier appelbeignets of negen oliebollen met bloem- of kristalsuiker, aan 5 euro. Je kan ook drankjes krijgen: een Coca Cola, Cola Zero, flesje water van een halve liter of een blik Stella, aan 2 euro. De passanten waarderen het initiatief wel. “De mensen moeten al heel veel missen in deze moeilijke periode, we willen hen zo toch wat aanbieden. We doen er mee door, tot de coronamaatregelen ook voor de horeca versoepelen. Want ook voor ons, de horecabazen, blijft het afwachten”, aldus Sadik.