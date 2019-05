Restaurant-koffiebar The Greenhouse in Xpo nu ook voor grote publiek open Peter Lanssens

21 mei 2019

16u59 0 Kortrijk In Kortrijk Xpo werd acht maanden geleden restaurant-koffiebar The Greenhouse gelanceerd, voor exposanten en beursbezoekers. The Greenhouse gaat nu een stap verder, door zeker tot 12 juli elke weekdag ook voor het grote publiek te openen. Na tal van positieve reacties en de vele vragen van bedrijven op Hoog Kortrijk naar meer eetgelegenheden voor een snelle en kwalitatieve lunch.

The Greenhouse, ontworpen door Buro B uit Genk, is gebaseerd op een serre. Het is 300 m² groot en biedt plaats aan 290 gasten. Er is veel licht, ruimte en groen. Voor wie graag buiten eet en werkt is er ook een terras. The Greenhouse richt zich op zakenmensen en werknemers uit de buurt. De plek is voorzien van alle faciliteiten om een paar uur te (co-)werken en is dus ook geschikt voor zakelijke afspraken met klanten of collega’s. Het culinaire aanbod is breed en omvat tal van soorten koffie en thee, wijn en cocktails, frisdranken, tapas en tussendoortjes, gourmet broodjes, slaatjes, verse pasta’s en warme gerechten met authentieke producten. Je kan er ook enkele streekproducten aankopen of bereide maaltijden meenemen. De toegang is in de Kennedylaan 100, via Ingang Xpo Zuid. The Greenhouse heeft een gratis parking ter hoogte van Ingang Xpo Zuid. The Greenhouse is elke week open van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8 tot 18 uur. Info: www.thegreenhousekortrijk.be.