Restaurant Het Vliegend Tapijt neemt nieuwe start met hedendaags interieur Peter Lanssens

03 oktober 2019

18u12 0 Kortrijk Het Vliegend Tapijt op de Pottelberg in Marke neemt een nieuwe start. Het gekende Kortrijkse restaurant was een maand dicht, om het interieur eens goed onder handen te laten nemen. “Het is nu meer hedendaags, iets lichter van inkleding en nog gezelliger dan vroeger”, zegt chef-kok Felix François (33), samen met zijn vrouw Nel Desmet (30) aan het roer van Het Vliegend Tapijt.

“Eén van de blikvangers van het nieuwe interieur is een mooi middendeel in groen gebrand glas. Waar we al onze wijnen in presenteren. We werkten voor het nieuwe interieur samen met binnenhuisarchitect Bjorn Verlinde. Onze aanpak is wel niet veranderd. Onze keuken blijft hedendaags en creatief, seizoensgebonden en met herkenbare producten. Bij voorkeur bij lokale producenten gekocht”, aldus Felix François. Het Vliegend Tapijt staat voor no-nonsense gastronomisch tafelen en heeft een prima reputatie. Wie de kaart wil leren kennen, er is ook een wijnkaart met biodynamische wijnen en natuurwijnen, en andere info wil: www.hetvliegendtapijt.be.