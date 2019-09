Restanten van Trompetterstoren niet afgebroken Peter Lanssens

10 september 2019

10u13 4 Kortrijk In Kortrijk werden eind juni tijdens werken voor residentie Broeltoren op de hoek van de Broel- en Damkaai, waar vroeger hotel Broel stond, resten van de Trompetterstoren blootgelegd. Die toren maakte met samen met de Broeltorens deel uit van de oude stadsomwalling van Kortrijk, gebouwd tussen 1354 en 1454. Er wordt nu bekeken wat er met de waardevolle restanten kan gebeuren.

Gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) liet tien dagen geleden op Facebook weten dat alles afgebroken is. “Onroerend Erfgoed rond de Broeltorens verdient meer respect. Het was perfect mogelijk om de nieuwe ontwikkeling aan te passen. Ad hoc beleid zonder visie”, postte hij. Raadslid David Wemel (Groen) vroeg om uitleg maandag, in de gemeenteraad. “Er is helemaal niets afgebroken, de eigenlijke opgravingen moeten net nog aanvatten”, stelde schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Team Burgemeester). “Er wordt nu eerst een wand geplaatst op de werf. Om het water te laten wegtrekken. Anders stort alles in. Alles zal volgens de regels van het archeologiedecreet gebeuren”, aldus Wout Maddens. De bouw van de Trompetterstoren, een wachttoren die iets kleiner was dan de Broeltorens, vatte op 18 juli 1451 aan. De vondsten worden netjes in kaart gebracht. En er komt later nog een toonmoment, in overleg met de bouwheer Global Estate Group en de archeologen van Monument Vandekerckhove. Meer details volgen. Er wordt ook intensief bekeken wat er nadien permanent kan gebeuren met de restanten van de Trompetterstoren. Alle betrokkenen zijn in overleg hierover. Residentie Broeltoren krijgt in grote lijnen twintig luxeflats. De bewoners nemen er in de loop van 2021 hun intrek.