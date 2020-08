Residentie Park Lane speelt op vernieuwing stationsbuurt in: “Prijs voor appartement start aan 205.000 euro” Peter Lanssens

11 augustus 2020

11u57 16 Kortrijk De nieuwe residentie Park Lane in de Koning Albertstraat 7 in Kortrijk krijgt vorm. De verkoop van de appartementen is na de lockdown gestart. “Er is al 30 procent verkocht, de prijzen gaan van 205.000 tot 390.000 euro, exclusief kosten”, zegt Nele Tassaert van Nele Tassaert Immobiliën. “De appartementen zijn ook als belegging een aanrader. Want Park Lane speelt op de vernieuwing van de stationsbuurt in. De hele buurt wordt hier de komende jaren vernieuwd.”

De stationsomgeving is in verandering. Zo zijn een nieuwe autotunnel en fiets- en bustunnel tussen rotonde Panorama en Lambrechtlaan en een nieuwe parking met 900 plaatsen onder het Conservatoriumplein tegen eind 2022 af. Er zijn op langere termijn ook plannen om het Casinoplein als theaterplein herin te richten en verderop van het Conservatoriumplein een muziekplein te maken. Om zo ook een groene stadsboulevard te krijgen tot op het stadsdeel Weide. Verder voorzien: een groener Stationsplein en een nieuw station. De vastgoedsector speelt daar nu al op in. Zo krijgt in de Albertstraat 7 Park Lane vorm. Dat is een stijlvol woonproject van BM Engineering en B&V Project, met een tijdloze architectuur met klassevolle grijze tinten van D’Hondt Beyens Goesaert. Troeven van Park Lane zijn bijvoorbeeld een groen dak of eigen binnentuin op de eerste verdieping en een uniek zicht, zoals op de binnentuin van het naastgelegen Parkhotel. Park Lane heeft ondergrondse garages en een kelderberging en ligt op wandelafstand van het stadscentrum en het station.

De residentie omvat acht lichtrijke appartementen met een oppervlakte vanaf 77 vierkante meter en een penthouse van 140 vierkante meter. Elk appartement heeft een keuken, leef- en eetruimte, badkamer, berging, toilet en zuidgericht terras. Er is keuze tussen één slaapkamer, een slaapkamer met een slaaphoek, bureau of dressing inbegrepen en twee slaapkamers. “Met een hoogwaardige afwerking, want kwaliteit en comfort staan voorop”, vertelt Nele Tassaert. De werken voor de residentie startten in januari. De appartementen zijn instapklaar in het voorjaar van 2021. Meer info, zoals over de uitgekiende prijskwaliteitsverhouding, staat op de site van Nele Tassaert: klik hier.