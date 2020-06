Renties Kortrijk verhuurt elektrische scooters: “Maak ecologisch kennis met dorpjes en steden in Leiestreek” Peter Lanssens

24 juni 2020

16u42 2 Kortrijk Renties Kortrijk start met de verhuur van elektrische scooters. “Ons hoofdfiliaal zit in dezelfde gebouwen van Edrive”, zegt marketingverantwoordelijke Niels Kimpe. “Edrive spitst zich toe op de verkoop van elektrische voertuigen. Het spreekt vanzelf om ons gamma in dat kader uit te breiden. We leggen de verhuurprijzen van de scooters bewust niet te hoog, zodat veel mensen elektrische mobiliteit leren kennen. Leuk om zo dorpjes en steden in de Leiestreek ecologisch te ontdekken.”

Een Miku Max-scooter bij Renties huren kost 45 euro per dag. Je kan met de scooter een rondrit van 40 kilometer maken. “Voor onze tweede scooter, een Torino met Italiaanse toets waar je met een volledige accu een rit van 90 kilometer mee kan maken, tel je 55 euro per dag neer”, vertelt Niels Kimpe. “De snelheid van de Torino is zo’n 45 kilometer per uur. Wie een tweede persoon wil vervoeren op de Torino, betaalt 10 euro extra.”



“In deze prijzen zitten een helm, een opgeladen accu, een oplader en een verzekering inbegrepen. Je moet minstens 18 jaar zijn om onze scooters te huren. De grote voordelen zijn dat je geen extra benzinekosten hebt, je ecologisch op weg bent, geen dure huurkost hebt en dat je door de stille aandrijving kan genieten van de natuur en elkaar. Leuk voor wie op vakantie komt naar Kortrijk of de streek op een leuke manier wil ontdekken”, aldus Niels Kimpe.

Renties breidt het ecologisch verhaal verder met een gamma elektrische wagens uit, die je daar kan huren. Het gaat over een kleine stadswagen Zhidou, de stad SUV JAC, een Tesla Model 3 en de splinternieuwe Mercedes EQC 400. Die wagens starten al vanaf 35 euro per dag. Info: www.renties.be, tel. 056/40.01.00 of in de Meensesteenweg 93-95, nabij het Guldensporenstadion.