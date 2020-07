Renovatiesubsidie voor jeugdlokalen eenvoudiger en voordeliger: “We verdubbelen het jaarlijks budget” Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

17u35 5 Kortrijk Het subsidiesysteem voor jeugdlokalen die aan renovatie toe zijn is vereenvoudigd en moet ook voordeliger zijn voor de jeugdverenigingen. Het jaarlijks budget wordt opgetrokken van 40.000 tot 83.400 euro. “We maken het veel eenvoudiger en meer jeugdverenigingen komen in aanmerking”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

“De vernieuwing van het subsidiesysteem is geüpdatet naar een moderner systeem waarbij we zelf ook van in het begin het project mee begeleiden”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). “De lokalenondersteuner van JC Tranzit en verschillende experten van de stad worden van in het begin betrokken om het volledig plan op te maken. Op die manier zijn de dossiers meteen in orde en kunnen wij het ook veel vlotter behandelen.” Het vernieuwde systeem heeft enkele grote wijzigingen. Zo komen meer jeugdverenigingen in aanmerking voor de subsidie. “Vroeger kwamen lokalen die gehuisvest zijn in een stadsgebouw en speelpleinwerkingen niet in aanmerking, nu wel. Gelijke ondersteuning voor elke vereniging.” De toepassingsgebieden werden ook ruim uitgebreid. “Vroeger konden enkel projecten ingediend worden die focusten op veiligheid en duurzaamheid. Dat is nu ferm uitgebreid. Zo kan je ook subsidies aanvragen voor projecten die het lokaal toegankelijker maken, aanpassingen door een sterke wijziging in ledenaantal, inbraakveiligheid, hygiëne en nog meer.” Als laatste wordt de totale subsidie in één keer aan 100 procent uitbetaald. Vroeger was dat 80 procent voorschot en 20 procent na de werken. “Niet elke vereniging kon de 20 procent altijd zelf voorschieten bij grote werken. De werken moeten wel binnen de twee jaar uitbetaald zijn. Omdat we met deze uitbreiding meer dossiers verwachten, hebben we het jaarlijks budget verdubbeld.” De vernieuwing van de subsidie past binnen het masterplan jeugdinfrastructuur die de stad in 2018 opstelde.

25 renovaties in vijf jaar

De afgelopen vijf jaar werden zo’n 25 renovaties uitgevoerd. “Dat gaat vooral over de vernieuwing van de verwarming, buitenschrijnwerk en het in orde stellen van de lokalen.” In het lokaal van Scouts & Gidsen Groeninge in de Bad Godesberglaan zijn ze momenteel bezig met renovatiewerken. “Alles is gestript en wordt volledig brandvrij gemaakt met brandwerende materialen”, vertelt Bart Smessaert van het bouwcomité van Scouts Groeninge. “Dit lokaal was niet meer veilig om leefweken te organiseren waarbij ze ook overnachten in het gebouw. De samenwerking met lokalenondersteuner Jelle Stragier verloopt heel goed. We zijn in maart gestart maar door de coronacrisis hebben we wat vertraging opgelopen. We hopen in oktober volledig klaar te zijn.”